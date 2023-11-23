В Ашхабад прибыл новый посол Малайзии

АШХАБАД, 21 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 ноября ведомство внешней политики Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии Мохд Сухаими Бин Ахмад Таджуддин.

В ходе визита он вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову, а также стороны обсудили ключевые вопросы развития туркмено-малайзийских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, технологий, инвестиций.

С августа 2016 по май 2021 года послом Малайзии в Туркменистане являлся Розли бин Абдул.

ИП "ТУРКМЕНинформ"