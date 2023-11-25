Туркменская делегация посетила КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20-21 ноября делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым посетила Китайскую народную Республику.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших в Пекине 3-м заседании туркмено-китайской рабочей группы по обеспечению безопасности объектов экономического сотрудничества, 9-м заседании подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и очередном раунде межмидовских туркмено-китайских политконсультаций, в ходе которых были обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития диалога двух стран по всем приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"