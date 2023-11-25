В Ашхабаде определят лучших в мире борцов кураш

АШХАБАД, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в столице Туркменистана была проведена торжественная церемония открытия 14-го Чемпионата мира по борьбе кураш.

В ходе состязаний, которые продлятся до 28 ноября в спорткомплексе боевых искусств Олимпийского городка, будут выявлены лучшие борцы на поясах среди представителей 53 стран мира. Всего будет разыграно 15 комплектов медалей в 7 мужских и 8 женских весовых категориях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"