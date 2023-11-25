В Туркменистан прибыла делегация Ганы

АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 ноября в Ашхабад прибыла с рабочим визитом делегация Республики Гана во главе с заместителем министра иностранных дел и региональной интеграции Кваку Ампратвум Сарпонгом.

Программа пребывания делегации в Туркменистане будет включать участие в межмидовских политических консультациях и встречу с руководителем внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров будут обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"