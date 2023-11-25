В Туркменистан прибыла делегация Ганы

В Туркменистан прибыла делегация Ганы24.11.2023 11:31
АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 ноября в Ашхабад прибыла с рабочим визитом делегация Республики Гана во главе с заместителем министра иностранных дел и региональной интеграции Кваку Ампратвум Сарпонгом.
Программа пребывания делегации в Туркменистане будет включать участие в межмидовских политических консультациях и встречу с руководителем внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашидом Мередовым.
В ходе переговоров будут обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства.
ИП "ТУРКМЕНинформ"