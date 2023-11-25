Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Турции

АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 ноября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Беседа была организована с целью обсуждения хода реализации достигнутых ранее на различных уровнях межгосударственных договоренностей и актуальных аспектов дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"