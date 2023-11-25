Делегация Туркменистана завершила визит в Баку

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Ходжамыратом Гелдимырадовым совершила рабочий визит в Азербайджанскую Республику.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 24 ноября в Баку саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), в ходе которого были обсуждены приоритетные вопросы развития регионального сотрудничества в сферах экономики и торговли, коммуникаций, транспорта и логистики, инноваций, цифровизации, энергетики, водных ресурсов, экологии, гендерного равенства и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"