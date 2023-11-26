Парламент Туркменистана провел очередное заседание

АШХАБАД, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября в Ашхабаде было проведено 4-е заседание Меджлиса 7-го созыва, на котором был обсужден ряд важных законопроектов и нормативно-правовых документов.

В частности, на повестку дня было вынесено рассмотрение проектов:

Закона «О Государственном бюджете Туркменистана на 2024 год»,

постановления Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2022 год»,

закона «О присоединении к международной Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом»,

закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана»;

закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана»;

закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об охране объектов национального историко-культурного наследия»;

закона «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Туркменистана».

ИП "ТУРКМЕНинформ"