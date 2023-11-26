Парламент Туркменистана провел очередное заседание

Парламент Туркменистана провел очередное заседание26.11.2023 06:27
АШХАБАД, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября в Ашхабаде было проведено 4-е заседание Меджлиса 7-го созыва, на котором был обсужден ряд важных законопроектов и нормативно-правовых документов.
В частности, на повестку дня было вынесено рассмотрение проектов:
- Закона «О Государственном бюджете Туркменистана на 2024 год»,
- постановления Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2022 год»,
- закона «О присоединении к международной Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом»,
- закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана»;
- закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана»;
- закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об охране объектов национального историко-культурного наследия»;
- закона «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Туркменистана».
ИП "ТУРКМЕНинформ"