Туркменская делегация отправилась в Австрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Баймыратом Аннамаммедовым отправилась с пятидневным визитом в Австрийскую Республику.

Поездка предпринята по поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с целью участия в предстоящем в Вене 20-й сессии Генеральной конференции Организации по промышленному развитию (ЮНИДО) Организации Объединённых Наций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"