В Ашхабад прибыл новый посол Алжира

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народной Демократической Республики (с резиденцией в Анкаре, Турция) Амар Белани посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и был принят председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, которой он вручил свои верительные грамоты.

В ходе проведенных встреч новый глава дипмиссии Алжира был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"