Глава Туркменистана провел разговор с представителем США

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел разговор по телефону со специальным представителем Президента Соединённых Штатов Америки по климату Джоном Керри.

Беседа была организована с целью обсуждения вопросов взаимодействия Туркменистана и США в сферах экологии и охраны окружающей среды, сокращения выбросов метана в атмосферу, борьбы с изменением климата, а также участия Туркменистана в предстоящей Конференции COP-28 в Дубае.

ИП "ТУРКМЕНинформ"