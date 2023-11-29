В Туркменистан прибыл новый посол Нидерландов

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов (с резиденцией в Астане, Казахстан) Николаас Якоб Схермерс посетил МИД Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч новый глава дипмиссии Нидерландов был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

Николаас Якоб Схермерс сменит в должности Андре Карстенса, который работал послом в Туркменистане до августа текущего года, совмещая этот пост с должностями посла в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"