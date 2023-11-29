Ашхабад посетила делегация Азербайджана

АШХАБАД, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября в Туркменистан прибыла с визитом делегация Азербайджанской Республики во главе с министром энергетики Микаилом Джаббаровым.

В рамках пребывания в туркменской столице делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, провела встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым, приняла участие в 7-м заседании межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, туркмено-азербайджанском деловом форуме.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, энергетики, транспорта и грузоперевозок, науки и техники, текстильной и пищевой промышленности, сельского хозяйства, строительства и производства стройматериалов, фармацевтической промышленности, информационных технологий, охраны окружающей среды, градостроительства и архитектуры и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"