В Душанбе обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Таджикистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября пребывающая с визитом в Таджикистане делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Тангрыгулы Атахаллыевым приняла участие в 12-м заседании совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В рамках заседания также были проведены встречи сопредседателей комиссии Т.Атахаллыева и заместителя премьер-министра Таджикистана Зиёзода Сулаймон Ризои и другими официальными лицами, курирующими сферу энергетики. Кроме того, Т.Атахаллыев был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе проведенных встреч и переговоров были достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и водного хозяйства, текстильной индустрии, сельского хозяйства, транспорта и логистики, медицины, спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"