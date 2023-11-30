Ашхабад посетила делегация КНР

АШХАБАД, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября прибывшая с рабочим визитом в Туркменистан делегация Китайской Народной Республики во главе с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, первым заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и приняла участие в прошедшем в Ашхабаде 6-м заседании туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и КНР в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, науки и техники, бизнеса и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий.

По итогам 6-го заседания туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству был подписан соответствующий Протокол, а также Меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики об углублении научно-технического сотрудничества и Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении.

ИП "ТУРКМЕНинформ"