Подведены итоги чемпионата мира по курашу в Ашхабаде

АШХАБАД, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября в Ашхабаде в Олимпийском городке был проведен медиафорум, посвященный итогам завершившегося днем ранее в туркменской столице 14-го чемпионата мира по борьбе кураш.

В ходе встречи было озвучено, что в ходе состязаний было разыграно 15 комплектов медалей среди 181 спортсмена из 45 стран 4 континентов, а в конгрессе IKA, состоявшемся в дни проведения ЧМ-2023, приняли участие делегаты 53 государств из Азии, Африки, Европы, а также Южной и Северной Америки.

Туркменистанцы завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

ИП "ТУРКМЕНинформ"