Поздравления народу ОАЭ

АШХАБАД, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мохаммеду Бин Зайед Аль Нахайяну, вице-президенту, премьер-министру, министру обороны Объединенных Арабских Эмиратов, правителю эмирата Дубай Шейху Мохаммеду Бин Рашид Аль Мактуму и вице-президенту, заместителю премьер-министра, министру по делам Аппарата Президента Объединенных Арабских Эмиратов Мансуру Бин Зайед Аль Нахайяну.

В посланиях содержались поздравления народу ОАЭ по случаю празднования Национального дня этой страны, пожелания мира, дальнейшего прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"