Делегация Туркменистана вернулась из Северной Македонии

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым завершила визит в Северную Македонию.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 30 ноября - 1 декабря в Скопье 30-й встрече Совета министров ОБСЕ, в ходе которой руководители и представители внешнеполитических ведомств 57 государств региона ОБСЕ и делегации 11 стран-партнеров обсудили актуальные вопросы безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах и практические аспекты комплексной деятельности организации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"