Делегация Туркменистана отправилась в РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря глава МИД Туркменистана Рашид Мередов во главе представительной делегации отправился с визитом в Российскую Федерацию.

В рамках пребывания в Москве туркменская делегация провела встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заместителем председателя правительства Российской Федерации Алекссем Оверчуком.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества Туркменистана и РФ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Были отмечены достигнутые между правительствами двух стран договоренности о строительстве в Ашхабаде нового корпуса совместной туркмено-российской средней школы им. А.С.Пушкина, нового здания Русского драматического театра, а также создания туркмено-российского университета.

5 декабря делегация также примет участие во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"