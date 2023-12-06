Авиапарк Ашхабадского аэропорта пополнился новым судном

АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря в Международный аэропорт столицы Туркменистана прибыл новый пассажирский авиалайнер «Boeing 777-300 ER».

Это первый из двух современных воздушных судов данной модификации, которые будут закуплены в соответствии с контрактом с компанией «Boeing».

Пассажировместимость воздушного судна - 368 пассажиров, дальность беспосадочного полета - 11тысяч 390 километров, скорость составляет 905 километров в час.

ИП "ТУРКМЕНинформ"