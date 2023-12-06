В Туркменистан прибыл новый посол Бенина

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 декабря прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин (с резиденцией в Москве) Акамби Андре Окунлол-Биау посетил МИД Туркменистана.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот заместителю главы ведомства Бердыниязу Мятиеву, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Бенином были установлены на основе протокола 26 июля 2018 года. А в марте 2019 года в Ашхабад прибыл посол Бенина Иссираджу Гомина Ибрахим, которого теперь сменит в должности Акамби Андре Окунлол-Биау.

ИП "ТУРКМЕНинформ"