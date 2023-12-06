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Глава МИД Туркменистана принял участие во встрече с коллегами по Каспию
06.12.2023 11:23

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 декабря пребывающий с рабочим визитом в Москве руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов принял участие во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств (России, Казахстана, Ирана, Туркменистана и Азербайджана).

Переговоры глав МИД были посвящены актуальным проблемам экологии Каспия, проведения научных исследований, развития энергетического сотрудничества, а также министры подтвердили готовность прикаспийских государств к тесному сотрудничеству по экологической проблематике, в соответствии с договоренностями 6-го Каспийского саммита в Ашхабаде летом прошлого года.

В частности, глава МИД Туркменистана предложил подготовить проект по выработке мер по предотвращению и смягчению последствий обмеления моря, ускорить согласование проекта Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере морских научных исследований на Каспийском море, усилить международное взаимодействие в рамках выдвинутой Президентом Туркменистана «Каспийской экологической инициативы».

По итогам встречи было принято Заявление министров иностранных дел прикаспийских государств:

"Министры иностранных дел Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана,

подчеркивая значение Конвенции о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 года,

исходя из зафиксированных в ней принципов деятельности прибрежных государств на Каспийском море и решений Каспийских саммитов:

1. С целью скорейшего завершения согласования проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море поручают Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ) максимально увеличить частоту проведения заседаний, по возможности, не реже одного раза в квартал в течение 2024 года.

2. Отмечают необходимость активизации переговорного процесса в целях завершения согласования следующих проектов пятисторонних договоров: о согласованных мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море; сотрудничестве в сфере поиска и спасания на Каспийском море; в сфере морских научных исследований; в области морского транспорта; протоколов к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности от 18 ноября 2010 года по борьбе с незаконным промыслом водных биологических ресурсов (браконьерством); с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и по безопасности мореплавания.

3. Приветствуют принятие итоговых документов Шестой сессии Конференции Договаривающихся Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды, Каспийского моря (Тегеранская конвенция), а также договоренности о создании специальной экспертной группы в целях подготовки в возможно короткие сроки проектов документов по вопросам организации Секретариата Тегеранской конвенции, набора персонала с учетом равного представительства прикаспийских государств, правил процедуры, финансовых правил Секретариата и его сотрудничества с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Акцентируют важность продолжения работы над проектом протокола к Тегеранской конвенции по мониторингу, оценке и обмену информацией о состоянии морской среды Каспийского моря.

4. Подчеркивают значение Каспийских экономических форумов как площадки для обсуждения торгово-экономического сотрудничества на Каспийском море в целях его развития и укрепления.

5. Поддерживают инициативу о создании рабочей группы по вопросам обмеления Каспийского моря и поручают РГВУ уделить данной теме особое внимание в рамках проводимого ею обзора сотрудничества на Каспии.

6. Констатируют необходимость проведения пятисторонних консультаций по развитию культурно-гуманитарных связей и туристического сегмента экономики в Каспийском регионе, а также определению общих подходов к разработке соответствующих проектов соглашений.

7. Подтверждают, что встречи Министров иностранных дел прикаспийских государств проводятся по мере необходимости и, по возможности, ежегодно.

8. Выражают признательность Российской Федерации за высокий уровень организации встречи министров иностранных дел прикаспийских государств.

Следующая встреча Министров иностранных дел прикаспийских государств состоится в Туркменистане в 2024 году."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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