Туркменистан посетила делегация США

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 декабря прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Соединенных Штатов Америки во главе с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан–США» Эриком Стюартом была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и приняла участие в 10-м Туркмено-американском бизнес-форуме

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, банков и финансов, ТЭК и энергетики, промышленности, транспорта и связи, технологий, сельского хозяйства и АПК, экологии и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"