Поздравления главе Кыргызстана

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

В посланиях содержались поздравления главе Кыргызстана по случаю его дня рождения (сегодня Садыр Жапаров отмечает 55-летие), пожелания крепкого здоровья, счастья и новых успехов во всех начинаниях во благо братского народа Кыргызской Республики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"