Ашхабад посетила делегация Турции

АШХАБАД, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом делегация правительственных и деловых кругов Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом.

7 декабря делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, приняла участие в 7-м заседании межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и туркмено-турецком бизнес-форуме, а также в столице Туркменистана была организована 10-я выставка экспортных товаров Турецкой Республики.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены общие и практические аспекты развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, ТЭК и энергетики, промышленности, банков и финансов, технологий, здравоохранения, туризма, охраны природы, градостроительства, сельского хозяйства, спорта. Также был рассмотрен проект поставок газа из Туркменистана в Турцию через территорию Ирана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"