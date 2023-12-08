Ашхабад посетила делегация Турции

Ашхабад посетила делегация Турции07.12.2023 11:51
АШХАБАД, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом делегация правительственных и деловых кругов Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом.
7 декабря делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, приняла участие в 7-м заседании межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и туркмено-турецком бизнес-форуме, а также в столице Туркменистана была организована 10-я выставка экспортных товаров Турецкой Республики.
В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены общие и практические аспекты развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, ТЭК и энергетики, промышленности, банков и финансов, технологий, здравоохранения, туризма, охраны природы, градостроительства, сельского хозяйства, спорта. Также был рассмотрен проект поставок газа из Туркменистана в Турцию через территорию Ирана.
ИП "ТУРКМЕНинформ"