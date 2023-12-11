Посол Туркменистана аккредитован в Бишкеке

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Нуры Голлиев вручил свои верительные грамоты Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову в резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.

В ходе аудиенции стороны также обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

Нуры Голлиев был назначен руководителем туркменской дипмиссии в Бишкеке в августе текущего года, чтобы сменить в должности Шадурды Мередова, который теперь является послом в Узбекистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"