В Ашхабад прибыл новый посол Зимбабве

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Зимбабве Брайт Купемба провел встречу с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе переговоров посол вручил свои верительные грамоты, адресованные главе государства Сердару Бердымухамедову, а также стороны обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Зимбабве были установлены 22 марта 1999 года на основе совместного коммюнике.

Брайт Купемба также является послом Зимбабве в Иране и Армении (с резиденцией в Тегеране).

ИП "ТУРКМЕНинформ"