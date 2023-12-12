Новый посол Кувейта приступает к работе в Ашхабаде

Новый посол Кувейта приступает к работе в Ашхабаде09.12.2023 11:46
АШХАБАД, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт Бадера Абдуллах Алмунайех провел встречу с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.
В ходе переговоров посол вручил свои верительные грамоты, адресованные главе государства Сердару Бердымухамедову, а также был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана.
Стороны обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.
До Абдуллаха Алмунайеха с 2004 года послом Кувейта в Туркменистане являлся Ахмед Аль-Дхафири.
ИП "ТУРКМЕНинформ"