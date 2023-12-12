Новый посол Кувейта приступает к работе в Ашхабаде

АШХАБАД, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт Бадера Абдуллах Алмунайех провел встречу с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе переговоров посол вручил свои верительные грамоты, адресованные главе государства Сердару Бердымухамедову, а также был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана.

Стороны обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

До Абдуллаха Алмунайеха с 2004 года послом Кувейта в Туркменистане являлся Ахмед Аль-Дхафири.

ИП "ТУРКМЕНинформ"