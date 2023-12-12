Глава Народного Собрания посетил Аркадаг

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Почетный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов предпринял рабочую поездку в город Аркадаг.

Программа поездки включала ознакомление с ходом возведения второй очереди застройки административного центра Ахалского велаята и рабочее совещание с ответственными за реализацию строительных проектов официальными лицами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"