Глава государства произвел кадровые перестановки в составе дипломатического корпуса

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд постановлений о кадровых изменениях в составе дипломатического корпуса страны.

В частности, Постоянный представитель Туркменистана при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве (Швейцарская Конфедерация, город Женева), Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Швейцарской Конфедерации и одновременно Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Ватикане (с резиденцией в городе Женева) Атагелди Халджанов был освобожден от данных должностей, которые он занимал с конца 2018 года, в связи с переводом на другую работу.

Он также освобожден от должностей Постоянного представителя Туркменистана при отделении Организации Объединенных Наций в Найроби (UNON) (Республика Кения), Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP), Прог­рамме Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-HABITAT) (с резиденцией в городе Женева).

Новым представителем Туркменистана при отделении ООН в Женеве стал прежний заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, в связи с чем ему был присвоен дипломатический ранг. Новым заместителем главы внешнеполитического ведомства стал Сердар Мухамметдурдыев, прежний заведующий отделом Государственного протокола и международных отношений Аппарата Президента Туркменистана.

Другим заместителем главы МИД вместо переведенного на другую работу Бердинияза Мятиева был назначен Ахмет Гурбанов, который для этого был смещен с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Исламской Республике Иран (город Тегеран) и Постоянного представителя Туркменистана при Организации экономического сотрудничества.

Также Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Индия (город Нью-Дели) Шалар Гелдыназаров теперь будет совмещать данную должность с постом посла Туркменистана в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.

ИП "ТУРКМЕНинформ"