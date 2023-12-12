В Туркменистане отмечают День нейтралитета

В Туркменистане отмечают День нейтралитета12.12.2023 11:23
АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистане отмечается Международный день нейтралитета и 28-летие со дня принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана.
В честь знаменательной даты сегодня утром Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и другие официальные лица приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу нейтралитета в Ашхабаде.
В честь праздника глава государства обратился к туркменистанцам и соотечественникам с поздравлениями:
"Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» Международным днем нейтралитета и 28-й годовщиной постоянного нейтралитета независимого Туркменистана!
Наш нейтралитет – это доктрина развития мирных и братских отношений, объединяющих народы планеты во имя высоких целей. Наша политика нейтралитета в значительной мере обуславливает рост мирового авторитета могучего Туркменского государства. Мы отмечаем 28-ю годовщину правового статуса нейтралитета независимой Отчизны масштабными трудовыми достижениями и праздничными торжествами. В ознаменование этого праздника сдаются в эксплуатацию современные объекты в столице – Ашхабаде – и велаятах, проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные успехам во всех сферах жизни нашей прекрасной страны, что укрепляет единство и сплоченность народа, вдохновляя его на достижение еще больших высот прогресса.
С принятием Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 28 лет назад исторической Резолюции наша Родина обрела правовой статус постоянного нейтралитета. Опираясь на него, наше независимое государство проводит дальновидную и целенаправленную внешнюю политику, всецело поддерживающую усилия международного сообщества по достижению глобального мира, безопасности и устойчивого развития.
Находясь на перекрестке дорог Азии и Европы, в центре Великого Шелкового пути, наша Родина наладила гармоничное сотрудничество с государствами мира и авторитетными международными организациями, накопила положительный опыт в формировании наиболее эффективных путей взаимовыгодных отношений.
Дорогие соотечественники!
Правовой статус постоянного нейтралитета нашей страны, дважды признанный Организацией Объединенных Наций, является большой ценностью нашего народа. Мирная жизнь на Земле обуславливается дружбой народов, гуманизмом, обоюдовыгодным сотрудничеством и прогрессом. Неукоснительно следуя основополагающим идеалам нашего позитивного нейтралитета, признанным мировым сообществом и закрепленным в Основном Законе Туркменистана, мы систематически развиваем сотрудничество со всеми заинтересованными странами и авторитетными международными организациями.
В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую Резолюцию об объявлении 12 декабря Международным днем нейтралитета, признав, что конструктивность нейтралитета нашего независимого государства может служить образцом для стран мира.
В соответствии с нашей политикой, отраженной в девизах «Государство – для человека!», «Государство является государством только с народом!», мы проводим системную работу по всестороннему развитию страны, улучшению условий жизни народа, приумножению мирового авторитета нашего нейтрального государства. С использованием передовых технологий мы формируем международные транспортные коридоры, строим высокоскоростные автомагистрали, крупные промышленные предприятия, социальные объекты, современные жилые дома, новые города и села.
Дорогие соотечественники!
Правовой статус нейтралитета независимого государства предусматривает четкое следование нормам международного права, задействование геополитического и геоэкономического потенциала страны во имя мирной жизни и ее созидательного развития.
В этом контексте мы придаем большое значение укреплению и обогащению нашего сотрудничества в различных сферах с Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, Содружеством Независимых Государств, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, а также с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Америки.
Наши предложения в области развития торгово-экономических отношений, экологической безопасности в связи с изменением климата, охраны окружающей среды, энергетической безопасности, создания международных транспортных коридоров находят широкую поддержку во всем мире. Деятельность в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии является еще одним свидетельством признания мировым сообществом нашей миролюбивой внешней политики.
Основываясь на правовом статусе постоянного нейтралитета во внутренней и внешней политике, а также на имеющемся потенциале, мы приложим все усилия для превращения нашего независимого государства в ведущую, процветающую, дружественную страну в мире.
Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!
Еще раз сердечно поздравляю вас с Международным днем нейтралитета и 28-й годовщиной принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана!
Желаю вам крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни, огромных успехов в работе во имя дальнейшего процветания любимой Отчизны."
Также в честь праздника в туркменской столице накануне было проведено заседание высокого уровня Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.
ИП "ТУРКМЕНинформ"