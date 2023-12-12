В Туркменистане отмечают День нейтралитета

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистане отмечается Международный день нейтралитета и 28-летие со дня принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана.

В честь знаменательной даты сегодня утром Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и другие официальные лица приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу нейтралитета в Ашхабаде.

В честь праздника глава государства обратился к туркменистанцам и соотечественникам с поздравлениями:

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» Международным днем нейтралитета и 28-й годовщиной постоянного нейтралитета независимого Туркменистана!

Наш нейтралитет – это доктрина развития мирных и братских отношений, объединяющих народы планеты во имя высоких целей. Наша политика нейтралитета в значительной мере обус­лавливает рост мирового авторитета могучего Туркменского государства. Мы отмечаем 28-ю годовщину правового статуса нейтралитета независимой Отчизны масштабными трудовыми достижениями и праздничными торжествами. В ознаменование этого праздника сдаются в эксплуатацию современные объекты в столице – Ашхабаде – и велаятах, проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные успехам во всех сферах жизни нашей прекрасной страны, что укрепляет единство и сплоченность народа, вдохновляя его на достижение еще больших высот прогресса.

С принятием Генеральной Ассамб­леей Организации Объединенных Наций 28 лет назад исторической Резолюции наша Родина обрела правовой статус постоянного нейтралитета. Опираясь на него, наше независимое государство проводит дальновидную и целенаправленную внешнюю политику, всецело поддерживающую усилия международного сообщества по достижению глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

Находясь на перекрестке дорог Азии и Европы, в центре Великого Шелкового пути, наша Родина наладила гармоничное сотрудничество с государствами мира и авторитетными международными организациями, накопила положительный опыт в формировании наиболее эффективных путей взаимовыгодных отношений.

Дорогие соотечественники!

Правовой статус постоянного нейт­ралитета нашей страны, дважды признанный Организацией Объединенных Наций, является большой ценностью нашего народа. Мирная жизнь на Земле обуславливается дружбой народов, гуманизмом, обоюдовыгодным сотрудничеством и прогрессом. Неукоснительно следуя основополагающим идеалам нашего позитивного нейтралитета, признанным мировым сообществом и закрепленным в Основном Законе Туркменистана, мы систематически развиваем сотрудничество со всеми заинтересованными странами и авторитетными международными организациями.

В 2017 году Генеральная Ассамб­лея ООН приняла историческую Резолюцию об объявлении 12 декабря Международным днем нейтралитета, признав, что конструктивность нейтралитета нашего независимого государства может служить образцом для стран мира.

В соответствии с нашей политикой, отраженной в девизах «Государство – для человека!», «Государство является государством только с народом!», мы проводим системную работу по всестороннему развитию страны, улучшению условий жизни народа, приумножению мирового авторитета нашего нейтрального государства. С использованием передовых технологий мы формируем международные транспортные коридоры, строим высокоскоростные автомагистрали, крупные промышленные предприя­тия, социальные объекты, современные жилые дома, новые города и села.

Дорогие соотечественники!

Правовой статус нейтралитета ­независимого государства предусмат­ривает четкое следование нормам международного права, задействование геополитического и геоэкономического потенциала страны во имя мирной жизни и ее созидательного развития.

В этом контексте мы придаем большое значение укреплению и обогащению нашего сотрудничества в различных сферах с Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, Содружеством Независимых Государств, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, а также с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Америки.

Наши предложения в области развития торгово-экономических отношений, экологической безопасности в связи с изменением климата, охраны окружающей среды, энергетической безопасности, создания международных транспортных коридоров находят широкую поддержку во всем мире. Деятельность в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии является еще одним свидетельством признания мировым сообществом нашей миролюбивой внешней политики.

Основываясь на правовом статусе постоянного нейтралитета во внут­ренней и внешней политике, а также на имеющемся потенциале, мы приложим все усилия для превращения нашего независимого государства в ведущую, процветающую, дружественную страну в мире.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю вас с Международным днем нейтралитета и 28-й годовщиной принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни, огромных успехов в работе во имя дальнейшего процветания любимой Отчизны."

Также в честь праздника в туркменской столице накануне было проведено заседание высокого уровня Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"