Туркменистан посетила делегация Узбекистана

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря в ведомстве внешней политики Туркменистана была проведена встреча с делегацией Узбекистана во главе с заместителем секретаря Совета безопасности при Президенте Узбекистана, специальным представителем Президента Узбекистана по внешнеполитическим вопросам Абдулазизом Камиловым, прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад для участия в работе международной конференции «Диалог – гарантия мира».

В ходе переговоров с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере обеспечения региональной безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"