Поздравления новому главе Аргентины

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание новому Президенту Аргентинской Республики Хавьеру Херардо Милею.

В послании содержались поздравления коллеге по случаю его вступления в должность, пожелания крепкого здоровья, энергии и воли, а также больших успехов во всех начинаниях и деятельности, нацеленной на прогресс и процветание народа Аргентинской Республики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"