Поздравления новому главе Аргентины

Поздравления новому главе Аргентины12.12.2023 11:42
АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание новому Президенту Аргентинской Республики Хавьеру Херардо Милею.
В послании содержались поздравления коллеге по случаю его вступления в должность, пожелания крепкого здоровья, энергии и воли, а также больших успехов во всех начинаниях и деятельности, нацеленной на прогресс и процветание народа Аргентинской Республики.
ИП "ТУРКМЕНинформ"