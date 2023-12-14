Глава государства поздравил работников сферы ТЭК

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам нефтегазовой сферы страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Дорогие нефтяники, газовики и геологи!

Сердечно поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в нашей независимой нейтральной стране профессиональным праздником – Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии!

За последние годы в результате вашего неустанного труда в нефтегазовом секторе достигнуты высокие рубежи, наша страна стала одной из ведущих стран мира по запасам топливного сырья. Реализуя множество международных проектов в этом направлении, Туркменистан нацелен на решение важной задачи по обеспечению углеводородными ресурсами потребностей родного народа, наших будущих поколений, а также народов соседних стран.

Трудолюбивые работники нефтегазовой промышленности и геологии!

В соответствии с принятыми государственными программами проводится большая работа по созданию в стране крупных промышленных комплексов, строительству газотранспортных систем, освоению перспективных месторождений нефти и газа. В частности, к достижениям в этой сфере можно отнести открытие ряда новых нефтяных месторождений на юго-западе страны, газопроводы Туркменистан–Китай и Восток–Запад, а также строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Газопровод Туркменистан–Китай имеет историко-политическую связь с Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии. 14 декабря 2009 года при президентстве Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага был открыт и сдан в эксплуатацию газопровод Туркменистан–Китай и началась поставка туркменского «голубого топлива» на Восток. Этот день, вписанный золотыми буквами в летопись страны, был объявлен Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии.

Дорогие нефтяники, газовики и геологи!

Стоит отметить, что газовое месторождение «Galkynyş», занимающее одно из ведущих мест в мире по запасам энергоносителей, имеет для нашей страны большое политическое и экономическое значение. Поэтапное освоение этого месторождения расширяет возможности поставок туркменского природного газа на международные рынки.

В настоящее время увеличивается спрос на туркменские энергетические ресурсы. Всемирно известные компании и финансовые институты стремятся наладить сотрудничество в этой области. Стратегия Туркменистана по развитию экспорта «голубого топлива» на комплексной основе базируется на наращивании возможностей добычи углеводородных ресурсов. В нашей стране большое внимание уделяется переработке природного газа и производству продукции, пользующейся большим спросом на мировом рынке. Ярким тому подтверждением является строительство и ввод в эксплуатацию в последние годы нескольких современных газохимических комплексов.

Дорогие нефтяники, газовики и геологи!

В «Программе развития нефтегазовой промышленности Туркменистана до 2030 года» предусматривается дальнейшее увеличение производственных мощностей топливно-энергетического комплекса.

Это связано с обеспечением энергетической безопасности и стабильного экономического развития страны. В этом контексте на нефтегазовых месторождениях необходимо вести работу на основе инновационных технологий, последних достижений науки и цифровых систем, отвечающих требованиям современности. Отрадно, что в нашей стране в этой области ведется масштабная работа.

Дорогие работники топливно-энергетического комплекса!

При разработке месторождений нефти и газа важно соблюдать требования охраны окружающей среды, при добыче, переработке и доставке углеводородных ресурсов потребителям необходимо проводить работы в соответствии с высокими требованиями экологии, а также уменьшить воздействие на изменение климата.

На состоявшейся в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата Туркменистан официально объявил о своем присоединении к Глобальному обязательству по метану. Наша страна продолжит эффективно сотрудничать с международным сообществом в выполнении задач, вытекающих из этого обязательства. Твердо уверен, что работники нефтегазовой отрасли внесут свой вклад в их успешную реализацию.

Дорогие нефтяники, газовики и геологи!

Еще раз искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"