Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и ООН

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 декабря в МИД Туркменистана под председательством главы ведомства Рашида Мередова было проведено очередное заседание Руководящего Комитета по реализации Рамочной Программы Сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 года (РПС) и Национальной рабочей группы по реализации Целей устойчивого развития в Туркменистане.

В заседании приняли участие постоянный координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко, постоянный представитель ООН в Туркменистане Н.Саакян, руководитель офиса ЮНФПА в Туркменистане А.Сейитлиева, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане М.Файази, заместитель Председателя Меджлиса Туркменистана, уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане – омбудсмен, а также представители профильных министерств и ведомств страны.

Был проведен обмен мнениями по укреплению взаимодействия по правовой и социально-экономической направленности в рамках целевых групп Рамочной программы:

продовольственная безопасность и изменение климата, посредством применения современных зеленых технологий;

цифровизация и управление данными;

дальнейшее развитие системы образования с упором на школьное и профессиональное образование;

укрепление потенциала здравоохранения;

развитие правозащитных институтов в Туркменистане, в частности, формирование специализированных направлений в структуре Уполномоченного по правам человека по защите прав ребенка, обеспечению прав женщин и т.д.



ИП "ТУРКМЕНинформ"