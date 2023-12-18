Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Таиланда

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Таиланда16.12.2023 11:23
АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 декабря в МИД Туркменистана были проведены межмидовские онлайн-политконсультации с ведомством иностранных дел Республики Таиланд на уровне заместителей министра иностранных дел.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента, международных организаций, таких как ООН.
ИП "ТУРКМЕНинформ"