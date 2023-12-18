Поздравления народу Казахстана

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаеву.

В посланиях содержались поздравления народу Казахстана по случаю главного национального праздника - Дня независимости РК, пожелания мира, прогресса и дальнейшего процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"