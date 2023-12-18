Соболезнования народу Кувейта

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Сабаху.

В посланиях содержались соболезнования по случаю кончины Его Высочества Эмира Государства Кувейт Шейха Навафа Аль-Ахмада Аль-Джабера Аль-Сабаха, слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким усопшего, а также народу Государства Кувейт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"