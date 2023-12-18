Глава МИД Туркменистана посетил Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 декабря делегация МИД Туркменистана во главе с министром Рашидом Мередовым завершила двухдневный визит в Афганистан, провинцию Герат.

Поездка была предпринята с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

В частности, состоялись встречи с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки, министром горнорудной промышленности Шахабутдин Делаваром и с министром промышленности и торговли Нуретдином Азизи.

Стороны обсудили нынешнее состояние реализации проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), расширения железнодорожной инфраструктуры Афганистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"