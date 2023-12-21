Делегация Туркменистана вернулась из Москвы

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Ходжамыратом Гелдимырадовым завершила визит в Российскую Федерацию.

В рамках пребывания в Москве 18 декабря делегация приняла участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, в ходе которого было проведено обсуждение широкого спектра актуальных вопросов многостороннего сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия на пространстве СНГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"