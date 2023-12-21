Глава Туркменистана провел переговоры с коллегой из Ирана

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

В ходе переговоров главы государств обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах электроэнергетики, транспорта и грузоперевозок, строительства автодорог и инфраструктуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"