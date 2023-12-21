Делегация Туркменистана посетила Бельгию

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром финансов и экономики Сердаром Джораевым завершила визит в Бельгию.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 19 декабря в Брюсселе 22-м заседании совместного комитета Туркменистана и Европейского Союза, в ходе которого были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и стран ЕС в сферах экономики и торговли, энергетики, экологии, защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата, развития возобновляемых источников энергии, включая водород, а также сферах транспорта, образования, молодежной политики, исследований и инноваций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"