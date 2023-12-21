Председатель Халк Маслахаты провел переговоры с главой верхней палаты парламента РФ

АШХАБАД, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 декабря Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по линии парламента, правительств и глав двух стран, взаимодействия в рамках международных организаций и структур, а также глава Народного собрания поздравил Влентину Матвиенко с переизбранием ее на пост председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"