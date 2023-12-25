ООН одобрила выдвинутые Туркменистаном резолюции

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". На текущей неделе в ходе 49-го пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были приняты предложенные Туркменистаном резолюции: «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития» и «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития».

Данные резолюции были разработаны по инициативе Туркменистана в соавторстве с другими государствами мира и были приняты единогласно.

Резолюция «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития» призывает государства-члены поддерживать непрерывное функционирование и укрепление транспортной системы и транспортной инфраструктуры во всех соответствующих аспектах, необходимых для устойчивого развития.

Резолюция «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития» призывает продолжить международное сотрудничество в деле обеспечения надежности и стабильности энергетической связуемости на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях содействия экономической интеграции и устойчивому развитию, в частности, в области устойчивого развития по обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

ИП "ТУРКМЕНинформ"