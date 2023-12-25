МИД Туркменистана и РФ провели онлайн-консультации

АШХАБАД, 24 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабря в МИД Туркменистана были проведены онлайн-консультации с ведомством иностранных дел РФ.

Мероприятие было организовано в рамках выполнения «Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации на 2023-2024 годы» и посвящено вопросам цифровой дипломатии в контексте применения передовых медийных инструментов в информационном сопровождении внешней политики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"