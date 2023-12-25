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Глава Халк Маслахаты выступил с обращением к туркменистанцам
25.12.2023 15:51

АШХАБАД, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с новогодним обращением к народу страны.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!
Мой родной народ!

Подходит к концу еще один год славной истории Отчизны. Через считанные дни, заслушав новогоднее поздравление Аркадаглы Героя Сердара туркменскому народу, мы вступим в следующий этап эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Девиз 2023 года «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» – яркий пример нашего доверия молодому поколению. Этот год стал для народа и страны одним из успешных и благополучных. Жизнь юных туркменистанцев была ознаменована незабываемыми событиями. Следует отметить, что не только один год, но и вся эпоха связана с молодежью.

Пример старших – это принцип жизни молодого поколения. Преемственность поколений – это связь эпох.

Отрадно, что начатые нами благородные дела успешно продолжаются молодежью. В этом году наш народ в единстве плодотворно трудился во имя дальнейшего процветания страны.

Цели были достигнуты, успешно реализованы крупные проекты.

В июне при участии Президента Сердара Бердымухамедова состоялось торжественное открытие города Аркадаг в предгорьях Копетдага. Это выдающееся событие современной эпохи золотыми буквами вписано в историю Отчизны.

Этот город – город настоящего и будущего!

Этот город – город счастья и благополучия!

Этот город – город молодежи и счастливой жизни!

Строительство – это символ созидания, и сегодня во всех уголках нашей прекрасной страны возводятся и открываются крупные города и села.

Уважаемые соотечественники!

Там, где мудрость старшего и новаторские взгляды молодого поколения сочетаются, не существует недостижимой цели. Мы придаем большое значение инициативам молодежи.

В строительстве города Аркадаг были широко использованы идеи, навыки и умения молодых. Хочу с гордостью отметить, что они неустанно работали над внедрением цифровой системы на всех объектах «умного» города.

В этом году Аркадаглы Герой Сердар дал старт строительству второй очереди города Аркадаг. В этом прекрасном уголке возводятся новые здания и объекты. Радуют глаз просторные и светлые жилые дома, образовательные учреждения, детские сады, спортивные сооружения, торговые центры, учреждения здравоохранения, построенные в этом современном городе. Все это является наглядным свидетельством успешной реализации нашей политики «Государство – для человека!».

Мой родной народ!

В рамках второй очереди города Аркадаг наряду с жилыми домами большое внимание будет уделяться строительству промышленных объектов, где будут налажены производства, отвечающие экологическим требованиям. Эту продукцию планируется экспортировать на мировые рынки, будут созданы тысячи новых рабочих мест.

В этом году к Дню знаний и студенческой молодежи в новом городе были открыты и сданы в эксплуатацию несколько образовательных учреждений. В рамках второй очереди строительства будет построен новый комплекс современных зданий Сельскохозяйственного университета. Также будут возведены сельскохозяйственные научно-исследовательские институты, налажено производство на научной основе по разным направлениям сельского хозяйства – земледелие, животноводство, шелководство.

В году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» была проделана большая работа в области молодежной политикию.

Дорогие соотечественники!

Твердо уверен, что под руководством Аркадаглы Сердара наша молодежь и в будущем приумножит авторитет Родины!

Мы всегда оказываем молодому поколению огромное доверие. Наша молодежь во всех делах советуется со старшим поколением. Мы и в дальнейшем продолжим благородную работу по их воспитанию.

Как говорили наши предки, «Дружный народ – благополучен». И в новом году мы приложим максимум усилий для того, чтобы активно участвовать в успешной реализации масштабной программы Президента Туркменистана Аркадаглы Сердара. Смысл жизни каждого из нас – внести достойный вклад в светлое будущее нашей Отчизны. Как отмечает Аркадаглы Сердар, «Государство является государством только с народом!», «Родина является Родиной только с народом!».

Мой родной народ!
Уважаемые соотечественники!

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом – годом рыбы! Как говорится «Balyk – halyk», желаю всем в Новом году крепкого здоровья, благополучия, счастья каждой семье! Поздравляю всех вас с Новым годом. Пусть Новый год принесет всем вам достаток, изобилие, счастье! Пусть в Новом году будут достигнуты все намеченные цели!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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