Глава Туркменистана завершил визит в Санкт-Петербург

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочий визит в город Санкт-Петербург Российской Федерации с целью участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств.

В саммите также приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В ходе саммита главы государств-участников Содружества подвели итоги деятельности в рамках СНГ в уходящем году и определили задачи по работе на дальнейшую перспективу в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленной кооперации, транспорта, энергетики, инвестиций, молодежной политики, здравоохранения и спорта и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"