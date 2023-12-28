Клубу "Аркадаг" подарен автобус

АШХАБАД, 28 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о передаче футбольному клубу «АРКАДАГ» хякимлика города Аркадаг автобуса «MAN RR3 19.440 EEV».

Автобус передан клубу в дар "за большой вклад в вывод туркменского спорта на высокий уровень, за успешное выступление в высшей лиге Туркменистана, за завоевание титула «Чемпион Туркменистана» и за победу в финальном матче, в результате которой клуб стал обладателем Кубка Туркменистана."

ИП "ТУРКМЕНинформ"