Глава Народного собрания провел разговор с Президентом Узбекистана

АШХАБАД, 29 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 декабря Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе беседы стороны обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили вопросы дальнейшего укрепления туркмено-узбекского стратегического партнерства по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"