Глава Народного собрания провел разговор с Президентом Узбекистана

Глава Народного собрания провел разговор с Президентом Узбекистана29.12.2023 11:07
АШХАБАД, 29 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 декабря Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе беседы стороны обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили вопросы дальнейшего укрепления туркмено-узбекского стратегического партнерства по приоритетным направлениям.
ИП "ТУРКМЕНинформ"