Турция сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 30 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 декабря ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики Тоган Орал.

В ходе переговоров с мнистром иностранных дел Рашидом Мередовым посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности руководителя турецкой дипмиссии в Ашхабаде, на которой он пребывал с января 2020 года, а также были обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"