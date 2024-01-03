Новогоднее поздравление главы государства туркменистанцам

АШХАБАД, 1 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с поздравлением перед гражданами страны и соотечественниками по случаю наступления Нового года.

В выступлении главы государства говорилось:

"Дорогие соотечественники!



Подходит к концу 2023 год, ознаменованный годом счастливой молодежи. Совсем скоро мы встретим Новый, 2024 год.



Следующий год по восточному календарю – год Рыбы. Уходящий год знаменателен в новейшей летописи независимого нейтрального Туркменистана масштабными реформами, а также торжественным открытием первого в истории Отчизны «смарт-сити» – города Аркадаг, возведение которого инициировано Героем-Аркадагом. Сам город удостоен более 20 международных наград.



Вместе с тем по всей стране построе­но большое количество современных жилых домов, школ и детских садов, медицинских и спортивных объектов, сданы в эксплуатацию учреждения сферы культуры, парки, промышленные и другие сооружения, а также реализованы крупные проекты в топливно-энергетическом комплексе.



Тысячи счастливых семей справили новоселье в домах повышенной комфортности. Словом, результаты проделанной работы наглядно демонстрируют экономический потенциал нашей Родины.



В независимой Отчизне успешно проведены масштабные мероприятия. В самом начале 2023 года создан Халк Маслахаты Туркменистана, а уже 26 марта состоялись выборы депутатов Меджлиса и членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей.



В аграрном секторе последовательно проводятся кардинальные реформы. Наши самоотверженные земледельцы собрали щедрый урожай пшеницы, хлопка и других сельскохозяйственных культур, пополнив харман Родины. В перспективе мы рассмотрим вопрос повышения государственных закупочных цен на хлопок и пшеницу для экономического стимулирования аграриев, выращивающих эти культуры на нашей щедрой земле, а также значительно укрепим материально-техническую базу отрасли.



Развернута масштабная работа, касающаяся нефтегазовой, транспортно-коммуникационной и торгово-деловой сфер, которые вносят весомый вклад в продвижение нашего суверенного государства по пути прогресса.



Уважаемые соотечественники!



В независимом Туркменистане сформирована фундаментальная национальная система здраво­охранения. Охрана здоровья и увеличение продолжительности жизни населения всегда будут в центре внимания государства, так как обеспечение здоровой жизни и благополучия граждан – наша основная цель.



Наука и образование являются одной из основополагающих систем на пути к светлому будущему, поэтому мы придаем огромное значение их модернизации и подготовке физически крепкой и способной молодежи.



Многое делается для массового привлечения подрастающего поколения к занятиям спортом, приумножения спортивного престижа Родины на международной арене.



Примечательно, что наша страна избрана членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту на 2023–2027 годы. Мы продолжим тесно сот­рудничать с профильными международными структурами, а также развивать различные виды спорта.



В 2023 году Молодежная организация Туркменистана имени Махтумкули стала официальным членом Глобального Молодежного Сообщества ЮНЕСКО, у нас успешно прошли молодежные форумы с участием представителей множества дружественных стран.



Одним из незабываемых событий в этой череде стали Международная научно-практическая конференция и выставка в ознаменование года счастливой молодежи, организованные в Ашхабаде на высоком уровне.



В рамках этих мероприятий мы наградили победителей международных спортивных турниров, школьных предметных олимпиад и студенческих конкурсов, прошедших в стране и за рубежом.



По достоинству оценены и трудовые заслуги представителей молодежи в различных сегментах экономики, которые вносят большой вклад в развитие страны.



Мы намерены и впредь придавать большое значение воспитанию подрастающего поколения в духе любви к Родине и поддерживать инициативы молодежи.



Что касается внешней политики, то мы будем последовательно укреплять позицию нейтральной Отчизны на мировой арене, обогащая новым содержанием партнерство со странами планеты и международными структурами.



Большое внимание уделяется нами и вопросам бережного отношения к природе и внедрения «зеленых» технологий. Наши позиции в этой области были озвучены на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.



Поэтому мы и впредь будем содействовать поддержанию экологического благополучия посредством организации в стране массовых озеленительных акций.



В нынешнем году по инициативе Туркменистана был единогласно принят ряд Резолюций ООН: «Роль регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии» – в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуе­мости в обеспечении устойчивого развития» и «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития» – на 49-м пленарном заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН. Эти события вновь наглядно продемонстрировали широкую поддержку мировым сообществом инициатив нейтрального Туркменистана в интересах всего человечества.



Уважаемые соотечественники!



Благодаря активному взаимодействию нашей страны со специа­лизированным учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры коллекция рукописей поэ­та и мыслителя Махтумкули Фраги включена в Программу ЮНЕСКО «Память мира», а 300-летие со дня его рождения – в Список памятных дат ­ЮНЕСКО, совместно отмечаемых в 2024–2025 годах.



Дорогие туркменистанцы!



В нашей стране предпринимаются масштабные меры для развития национальной культуры и сохранения наследия. В завершающемся году у нас состоялись различные тематические мероприятия международного уровня, а также Дни культуры. Организованная в Ашхабаде Неделя культуры сыграла особую роль в обогащении нашей культуры, искусства и литературы. В следующем году мы на высоком уровне проведем Неделю культуры в городе Аркадаг.



2024 год будет наполнен знаменательными событиями по случаю 300-летия великого поэта и философа Махтумкули Фраги.



Мы и далее продолжим государственную политику, нацеленную на охрану, углубленное научное изучение и популяризацию самобытных традиций и историко-культурного наследия туркменского народа.



Уважаемые друзья!



В целях дальнейшего улучшения благосостояния и социально-бытовых условий населения мы с 1 января нового года повысим на

10 процентов размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.



Новый год, который мы все встречаем светлыми мечтами и надеждами, великими целями, станет успешным для нашего народа и страны.



Преисполненные гордостью за родное Оте­чество и поставив перед собой четкие цели, наступающий 2024 год мы объявили годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Как отмечает Герой-Аркадаг в своем стихотворении, поэт и мыслитель Махтумкули Фраги – кладезь разума для каждого из нас.



В новом году мы продолжим самоотверженно трудиться для превращения любимой Отчизны в край, где царят счастье и процветание.



Дорогие туркменистанцы!



Мы на пороге Нового, 2024 года, и в этот миг от всей души желаю вам новых успехов! Пусть в каждом доме царят мир, благополучие и достаток, а дни будут полны счастьем!



Уважаемые соотечественники!



С Новым, 2024 годом!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"